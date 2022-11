E' terminata pochi istanti fa l'ultima gara della MotoGP, che ha visto trionfare l'italiano Pecco Bagnaia, autore di una stagione pazzesca in cui sono arrivati trionfi e record. Ma ad arrivare è soprattutto il titolo mondiale, suo secondo trofeo personale dopo quello vinto in Moto2 nel 2018. A rendere però ancora più marcato a fuoco il suo nome nella storia di questo sport è il primo Campionato del Mondo vinto da un pilota italiano in sella ad una Ducati. Bagnaia è anche il primo italiano a vincere il Mondiale dopo Valentino Rossi, che lo conquistò nel 2009. Congratulazioni Pecco!.