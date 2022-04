Nessuna preoccupazione, nemmeno l’ombra di un dubbio, dalle parti della Continassa. Lunedì 21 aprile, 11 giorni fa, è stata sancita la fine del rapporto professionale tra Juventus e Dybala, per scelta del club. Una rottura che non si può definire indolore, che avrà certamente lasciato degli strascichi. Una rottura che, però, non andrà ad influenzare il finale di stagione della Joya che, al contrario, potrebbe rivelarsi l’arma in più per le prossime sfide, a partire dall’Inter.



Di questo è convinto Massimiliano Allegri, come racconta Tuttosport. Il numero 10 bianconero è stato a disposizione del tecnico livornese nell’ultima settimana di allenamenti, che lo ha potuto osservare da vicino, caricarlo gradualmente – evitando colloqui individuali -, in vista del Derby d’Italia di domenica sera. Sulla voglia di rivalsa, di “vendetta sportiva” contro la dirigenza bianconera, l’allenatore della Juventus punta: la certezza è che le motivazioni non mancheranno, come il desiderio di farsi rimpiangere.



Quello che, al momento, sembrerebbe mancare è l’interesse concreto di un top club. Ultimare la stagione alla Juventus con grandi prestazioni e giocate pesanti, oltre che senza problemi fisici, vuol dire per Dybala mettersi in mostra, ancora una volta, e ricordare a dirigenze ed allenatori quale sia il contributo che può dare in campo.