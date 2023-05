, nelle motivazioni del Collegio di Garanzia dello Sport, resta, dunque, la penalizzazione in classifica che verrà ricalibrata dalla Corte Federale d'Appello. Corte che dovrà arrivare a nuova sentenza entro 30 giorni.La mossa del Collegio di Garanzia del Coni, però, oltre a blindare le posizioni della Procura federale e della Caf, é volta ad unaInfatti, su questo é chiave la posizione di alcuni dirigenti. Si tratta di Pavel, Paolo Garimberti, Assia Grazioli – Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo e Francesco Roncaglio. I dirigenti senza deleghe facenti parte del precedente Cda. La loro posizione, se venisse alleggerita dalla Caf, potrebbe suggerire una nuova modulazione dei punti di penalizzazione,- "Considerato, infatti, che la misura della sanzione della penalizzazione inflitta alla Juventus risulta determinata in relazione alle accertate violazioni dei suoi rappresentanti e dei suoi dirigenti, nonché dei suoi amministratori senza delega, il venir meno, per l’accertato vizio motivazionale, della sanzione per questi ultimi si riflette, allo stato, anche sulla sanzione complessiva irrogata alla società e rende, quindi, necessaria una nuova valutazione della Corte Federale d’Appello sulle eventuali responsabilità dei singoli amministratori senza delega e poi anche della stessa società Juventus". Si dovrà valutare, dunque, se la posizione dei dirigenti senza deleghe sia stata determinante nella valutazione dei 15 punti di penalizzazione. Meno dirigenti coinvolti, meno punti di penalizzazione.