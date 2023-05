Le 75 pagine redatte dal Collegio di Garanzia dello sport, le motivazioni tanto attese, arrivano come una mazzata sul mondo Juve. Resta la legittimità dell'articolo 4 che porterà ad una nuova penalizzazione in campionato. Punto e a capo, dunque.Intanto, le reazioni dei tifosi non si sono fatte attendere, tra chi rabbioso aspetta che la Juventus prenda parola, chi si scaglia contro la giustizia sportiva e le istituzioni del calcio e chi, invece, se la prende con il precedente management bianconero.