Dal dispositivo del Collegio di Garanzia del Coni:"Non ha rilievo la circostanza che alla Juve era stata contestato, in sede di deferimento, solo l’art. 31, comma 1, con la conseguente possibile applicazione di una ammenda, avendo poi la Corte federale chiaramente indicato nelle motivazioni le ragioni per le quali, sulla base dei nuovi fatti, doveva essere applicata la sanzione prevista per la violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui all’art. 4".