DANY MOTA “CALCIO” CARVALHO.



Una cotta oserei dire non troppo passeggera



pic.twitter.com/zzS4hfLmH3 — Thomas a tempo debito (@thomas_novello9) March 9, 2024

, l'ex attaccante della Juventus ora al Monza, ha incantato i tifosi segnando il secondo gol dei biancorossi contro il Genoa a Marassi. Con destrezza e precisione, Mota ha superato la difesa avversaria e con un tiro mirato ha mandato la palla in rete, scatenando l'euforia dei suoi compagni e dei sostenitori in tribuna. La sua abilità nel dribbling e nell'affrontare i difensori è stata evidente nel momento cruciale della partita, dimostrando il suo valore come attaccante. Un gol che resterà impresso nella memoria dei fan del Monza.