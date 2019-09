Chi è Mota Carvalho? Il bomber della Juve Under 23, che tanto bene sta facendo in quest'inizio di campionato, è arrivato quest'anno dalla Virtus Entella. "A 16 anni giocavo già nella massima serie lussemburghese, però là il calcio non è il top. Quando mi ha scoperto l’ex responsabile dell’area tecnica biancoceleste, Andrea Grammatica (ora alla SPAL, ndr), e mi ha proposto di venire in Italia inizialmente ero confuso. A 16 anni non è certo semplice lasciare casa però giocare in Italia sarebbe stato un bel salto di qualità. Ne parlai a lungo con la mia famiglia e quando finalmente decisi di accettare l’offerta dell’Entella dissi tra me e me ‘Vado e non torno più!’”, le sue parole al sito di Gianluca Di Marzio. "Ronaldo è il mio idolo da sempre e non perché sono portoghese ma per tanti motivi come la sua immensa professionalità e ambizione. Lo seguo sempre e da quando c’è lui simpatizzo per la Juve".