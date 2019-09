Dany Mota Carvalho, gioiello della Juventus Under 23, arrivato in estate dall'Entella, ha parlato della sua passione per Cristiano Ronaldo, motivo per cui ha iniziato a tifare per i bianconeri. Queste le sue parole a riguardo a Sky Sport: " Il mio idolo? Cristiano Ronaldo. È un fenomeno per tanti motivi, su tutti la sua immensa professionalità e ambizione. Lo seguo sempre e da quando c’è lui tifo anche per la Juventus".