Cristiano Ronaldo è a quota 760 reti in carriera. Il fuoriclasse portoghese, con il gol che ha aiutato la Juventus a vincere la nona Supercoppa della sua storia, è diventato il giocatore più prolifico da oltre 66 anni. Cristiano ha infatti superato Josep Bican, che deteneva il primato prima di lui. La classifica ora recita: 760 Ronaldo, 769 Bican, 757 Pelé. Seguono poi Romario a 743 e Leo Messi a quota 719. Nessuno come Ronaldo, nella storia del calcio e ora anche in quella della Juventus: a Reggio Emilia è arrivato un altro trofeo. E vale doppio.