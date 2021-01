Prima rete in bianconero, oggi pomeriggio, per Nicola Mosti, centrocampista della Juventus Under 23 arrivato in prestito dal Monza nell'ottobre scorso. Complice anche un brutto infortunio, il ragazzo fino ad ora non aveva avuto un impatto determinante sul gruppo di Zauli; poi, nella partita odierna contro il Piacenza, il gol che ha permesso ai suoi di raggiungere il definitivo 1-1. Una prodezza seguita attraverso la tv dalla fidanzata Erika Duo, sua coetanea e toscana come lui: "Grande amore mio!" scrive la ragazza in una Instagram story in cui si riprende il video della marcatura.



