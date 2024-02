Il mondo del calcio oggi piange la scomparsa di Andreas Brehme. L'ex terzino della nazionale campione del Mondo a Italia '90 ed ex Inter è scomparso prematuramente a causa di un arresto cardiaco nella notte. Il club nerazzurro lo ha omaggiato con un lungo messaggio: "FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Andreas Brehme e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari. In ricordo del grande campione tedesco, che ha vestito i colori nerazzurri dal 1988 al 1992 collezionando 154 presenze e 12 gol conquistando uno Scudetto, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana, l'Inter scenderà in campo questa sera con l'Atletico Madrid indossando il lutto al braccio". E anche un post su Instagram, sotto il quale è arrivata anche la risposta della Juventus: