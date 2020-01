Tra i tanti messaggi per la morte di Kobe Bryant c'è anche quello di Cristiano Ronaldo che dopo la partita contro il Napoli ha scritto su Instagram: "Triste per aver sentito la tragica notizia della morte di Kobe Bryant e della figlia Gianna. Kobe era une leggenda ed un'ispirazione per così tante persone. Condoglianze alla famiglia e agli amici di coloro che hanno perso la vita nell'incidente. Riposa in pace leggenda".Anche Leo Messi, così come tante altre personalità del mondo del calcio e dello sport, hanno pagato il loro tributo alla leggenda NBA scomparsa a 41 anni. "Non ho parole - ha scritto la stella del Barça -. Tutto il mio affetto per la famiglia e gli amici di Kobe. E' stato un piacere conoscerti e condividere bei momenti insieme. Se ne va un genio come pochi".