E' morto, nella sua casa di Menfi, in provincia di Agrigento, John Peter Sloan, attore, scrittore, notissimo per le sue lezioni d'inglese. A dare la notizia su Facebook è stato un collega. A Menfi Sloan aveva aperto la 'Sloan scuola di inglese' ed era un volto noto della tv italiana proprio per le sue lezioni d'inglese e per il suo umorismo. Ignote, ancora, le cause del decesso.