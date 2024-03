Il tweet della Juventus

Siamo vicini alla famiglia Barone e a tutta la @acffiorentina per la tragica scomparsa di Joe — JuventusFC (@juventusfc) March 19, 2024



La conferma ufficiale della Fiorentina



Chi era Joe Barone, dg della Fiorentina

Si è spento, direttore generale della. Gli è stato fatale un malore accusato a poche ore dalla partita della Viola contro l'Atalanta. Trasportato in ospedale al San Raffaele di Milano poco dopo, Barone è rimasto in gravi condizioni negli ultimi due giorni. Poi il decesso."Siamo vicini alla famiglia Barone e a tutta la Fiorentina per la tragica scomparsa di Joe", si legge sull'account X ufficiale della Juventus, che ha voluto salutare il direttore generale della Viola in questo modo.Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano.Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili.Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto.57 anni,da quando Rocco Commisso, presidente della società toscana, aveva acquisito la squadra.Nato il 20 marzo del 1966 a Pozzallo, in Sicilia, Barone si trasferì negli Stati Uniti quando aveva 8 anni. Da Brooklyn, New York, iniziò la propria carriera bancaria, fino a quando incontrò lo stesso Commisso. Commisso e Barone avevano stretto un'unione di amicizia e lavorativa che portò quest'ultimo a diventare un importante membro del comitato esecutivo per le attività del presidente viola.Sposato, Barone aveva quattro figli (Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella).