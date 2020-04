E' morto questa mattina all'età di 84 anni l'ex presidente del Bologna Giuseppe Gazzoni Frascara. Diventato numero 1 del club rossoblu nel 1993 Con lui sono arrivati grandi campioni come Roberto Baggio e Beppe Signori e ha anche riportato un trofeo europeo, l’Intertoto 1998. Fu un grande protagonista della lotta a Calciopoli, Gazzoni ha continuato a lottare in sede giudiziaria dopo la retrocessione del 2005, sperando in un risarcimento. Oggi la triste notizia della sua morte.