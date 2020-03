Maurizio Crosetti ricorda Gianni Mura scomparso oggi all'età di 74 anni. "Da Gianni ho imparato che i maschi, quando si vogliono bene, si abbracciano come orsi - scrive su Repubblica.it -. La sua guancia pungeva, la sua pancia arrivava prima di lui. E tu eri timido, sempre un po’ in soggezione di fronte al più grande giornalista italiano di tutti i tempi, non il più grande sportivo, il più grande e basta, non ci sono giornalisti sportivi, o sei giornalista o sei altro. Per me, Gianni Mura è più grande di Brera che gli fu maestro, perché è più buono".