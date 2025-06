Morto Franzo Grande Stevens, 'l'avvocato dell'avvocato' Agnelli: il ricordo della Juventus

Getty Images

È morto, 'l'avvocato dell'Avvocato' come era stato soprannominato. Presidente onorario della Juventus, avrebbe compiuto 96 anni il prossimo 13 settembre. A ricordarlo è la Juventus tramite il proprio sito ufficiale. Questo il loro comunicato:Lutto per il mondo della Juventus e per quello dell’avvocatura italiana.Si è spento, all’età di 96 anni, Franzo Grande Stevens.Da sempre legato ai colori bianconeri, dal 2003 al 2006 è stato il nostro Presidente, diventando proprio a partire da quell’anno Presidente Onorario del Club.

La Juventus si stringe nel dolore e nel lutto, e rivolge le condoglianze e un forte abbraccio alla famiglia di Franzo Grande Stevens.