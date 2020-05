E' morto a 48 anni Ezio Bosso. Il mondo della musica, e non solo, perde il pianista e direttore d'orchestra che ha commosso tutta Italia. Nel 2011 fu operato per un tumore al cervello, mentre da anni soffriva di una malattia neurodegenerativa.



Due giorni fa a RaiNews24 l'ultima intervista, nella quale ribadiva che la musica è un bisogno primario dell'uomo. A settembre, invece, uno degli ultimi incontri pubblici, in cui dichiarò: "Se mi volete bene, smettete di chiedermi di mettermi al pianoforte e suonare. Non sapete la sofferenza che mi provoca questo, perché non posso, ho due dita che non rispondono più bene e non posso dare alla musica abbastanza. E quando saprò di non riuscire più a gestire un'orchestra, smetterò anche di dirigere".