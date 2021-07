, ex cuoco bianconero morto oggi a 68 anni cme racconta Sky. Grande appassionato di calcio e tifoso della Juve, ha lavorato nelle cucine del club ai tempi di Marcello Lippi che successivamente ha seguito anche in Nazionale diventando il cuoco dell'Italia al Mondiale 2006. Da anni e anni seguiva la Juve per tutta Europa: in casa e in trasferta, in campionato e in coppa; poi tournée e amichevoli. Curiosità: nonostante la sua fede bianconera, Antonio Conte avrebbe voluto portarlo con sé all'Inter.