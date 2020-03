L'Italia è il paese con più morti per coronavirus. Gli aggiornamenti odierni arrivati come di consueto dal capo della Protezione Civile Borrelli hanno evidenziato che il numero delle vittime è salito a 3.405, 427 nelle ultime 24 ore. In Cina il virus ha ucciso fino ad oggi 3.245 persone. In questo momento il numero dei contagiati in Italia è salito a 33.190, mentre sono 41.035 gli infetti totali del nostro paese, con il numero che comprende anche guariti e deceduti. Rispetto a ieri ci sono stati 4.480 casi in più. Nelle ultime 24 ore sono guariti 415 pazienti, e dunque il totale delle guarigioni sale a 4.440 persone