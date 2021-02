Attraverso una storia Instagram Dejan Kulusevski ha ricordato Willy Braciano Ta Bi, centrocampista scomparso a 21 anni per colpa di un tumore ed ex compagno e amico dello svedese ai tempi della Primavera dell'Atalanta. Lo juventino ha voluto ricordarlo per l'ultima volta: "Riposa in pace fratello", ha scritto. I due insieme avevano vinto uno scudetto Primavera nel 2019, per poi prendere strade diverse.