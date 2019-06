Descansa en paz amigo..Un golpe muy duro para todos que hemos compartido grandes momentos contigo......Ciao Campeón pic.twitter.com/y7fVil7BlL — Fabio Cannavaro (@fabiocannavaro) June 1, 2019

La morte dell'ex calciatore di Arsenal, Siviglia, Real e Atletico Madrid José Antonio Reyes ha scosso tutto il mondo del calcio e oggi sono arrivati tantissimi messaggi per lo spagnolo che se n'è andato all'età di 35 anni a causa di un tragico incidente stradale. Tra gli ex compagni di squadra a salutare Reyes anche"Riposa in pace amico mio - scrive Cannavaro -. Un colpo molto duro per noi che abbiamo diviso grandi momenti con te. Ciao grande campione".