Morte Papa Francesco, Repubblica: 'Forse un ictus'

AFP via Getty Images

"Il Papa si è spento serenamente": sono queste le parole dei medici del Policlinico Gemelli che hanno accompagnato fino all’ultimo Papa Francesco. La causa del decesso è riconducibile a un problema cerebrale, con ogni probabilità un ictus, anche se al momento non è stato ancora chiarito se di tipo emorragico o meno, come riporta Repubblica. Non risultano collegamenti diretti con i problemi respiratori che avevano causato il suo ricovero nei mesi precedenti.L’ultimo ricovero di Francesco è avvenuto il 14 febbraio, quando aveva dichiarato: “Devo curare la mia bronchite”. Già pochi giorni prima, durante una messa, il Pontefice aveva manifestato evidenti difficoltà respiratorie. Dopo un primo trattamento con antibiotici e cortisonici a Santa Marta, si è resa necessaria l’ospedalizzazione nel reparto riservato ai Papi al Gemelli.

Le indagini cliniche avevano rivelato un'infezione polimicrobica ai bronchi, ovvero causata da più agenti patogeni. Successivamente, una tac aveva evidenziato una polmonite bilaterale. Il Papa soffriva anche di bronchiectasie e bronchite asmatiforme. Il peggioramento si è verificato il 22 febbraio, con una crisi respiratoria acuta che ha richiesto ossigeno ad alti flussi e trasfusioni. Dopo 38 giorni di ricovero, era stato dimesso il 23 marzo.