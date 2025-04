Morte Papa Francesco, Lotito non ci sta e chiede un ulteriore rinvio di Genoa-Lazio: 'Noi non interpellati, vogliamo un'alternativa'

GETTY

Tra le partite rinviate a causa della morte di Papa Francesco c'è anche. Come accaduto pere le altre partite calendarizzate nel giorno di Pasquetta, anche la sfida del Ferraris è stata rinviata a mercoledì 23 aprile, con calcio d'inizio fissato per le ore 18.30.Nelle ultime ore, però, sarebbe emerso un nuovo scenario: il presidente della Lazio, Claudio Lotito, avrebbe infatti formulato una richiesta formale per cambiare nuovamente la data della partita di Marassi mostrando la ferma intenzione di non giocare mercoledì 23 aprile.

Lotito chiede un nuovo rinvio di Genoa-Lazio: il motivo

Con una lettera inviata alla Lega, e per conoscenza al Coni e alla Figc, il club biancoceleste chiede un confronto "per trovare una soluzione alternativa e condivisa". Alla base della protesta, non solo la modalità di una decisione unilaterale ma anche la volontà di portare la squadra in Vaticano per rendere omaggio alla salma del Pontefice. Nella lettera viene sottolineato il "disappunto" per una scelta "comunicata senza preventiva consultazione con la nostra società" e che "non tiene conto degli impegni istituzionali che coinvolgono il nostro club".La Lazio "squadra storica della Capitale, ha infatti espresso la volontà e il desiderio unanime" di partecipare all'omaggio "a sua Sua Santità, previsto nello stesso giorno". La Lazio parla di "inopportuna sovrapposizione" che impedisce la partecipazione "a un momento storico significativo per la città di Roma e tutta la comunità laziale".