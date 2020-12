1









Arriva dalla Toscana una notizia davvero amara, nel giorno dell'ultimo saluto a Paolo Rossi. Mentre a Vicenza si svolgevano i funerali dell'ex campione del Mondo, infatti, dei ladri si sono introdotti nella sua casa di Bucine, in provincia di Arezzo, per portare via alcuni gioielli, un orologio e circa cento euro. Non è stato sottratto nessun oggetto legato alla carriera da calciatore di Rossi. Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport il furto è stato effettuato forzando una finestra. Sono attualmente in corso i rilievi della Polizia Scientifica.