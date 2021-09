Ieri la Juventus ha pianto la scomparsa di Francesco Morini, uno degli eroi della squadra bianconera degli anni Settanta. Un giocatore che ha lasciato il segno nella memoria calcistica italiana, tanto cheUn modo per onorare la memoria di Morini, pilastro difensivo di una Juve che per alcuni anni dominò la Serie A, soprannominato Morgan come il mitico Pirata e ospite anche di una nostra puntata de L'Osservatorio Romano.