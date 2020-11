La morte di Diego Armando Maradona è un avvenimento che ha scosso tutto il mondo del calcio, come pochi altri avrebbero potuto fare. Anche Zinedine Zidane, ex campionissimo della Juventus e della nazionale francese, e attuale allenatore del Real Madrid che ieri a San Siro ha passeggiato sull'Inter, ha rivolto un pensiero a Maradona. Lo ha fatto ai microfoni di Sky Sport nel postpartita della gara di San Siro: "La sua scomparsa è una notizia triste, per lui e per la famiglia. Non solo il calcio, penso che tutti lo adorassero. Quello che ha fatto in campo ce l'ho sempre in mente, era unico. Me lo ricordo bene quel Mondiale del 1986, avevo 14 anni".