Carlos Diaz, psicologo specializzato nel recupero dalle dipendenze, ha parlato ai media argentini della scomparsa di Diego Armando Maradona, avvenuta lo scorso 25 novembre: "Il mio lavoro non ha avuto nessun ruolo nella morte di Maradona, un evento che è dispiaciuto a tutti. Non c'è stato nessun piano criminale premeditato per ucciderlo, come è stato insinuato, nessun dottore lavora per uccidere un paziente! Abbiamo cercato fin dal primo giorno di guarirlo dalle dipendenze che lo affliggevano. Il decesso di Diego è stato dovuto a un quadro clinico che non ha nulla a che vedere con l'aspetto psicologico. Ci ha sorpreso tutti. Stava bene e voleva cambiare e tutti ce n'eravamo accorti, non c'era nessun motivo per internarlo".