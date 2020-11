2









Il giallo intorno alla morte di Maradona si infittisce. Sì, perché dopo le voci e le accuse delle ultime ore, è scattata anche l'indagine della Procura. Ad oggi, si sa soltanto che è avvenuta per un arresto cardiorespiratorio mentre si trovava nella sua camera da letto, ma la Procura locale e in particolare il magistrato Laura Capra stanno cercando di ricostruire le ultime ore della sua vita. IL CASO - Il quotidiano Clarin riporta le frasi inquietanti dell'infermiera che ha svolto il turno mattutino e che ha fatto sapere di aver sentito dei rumori provenire dalla stanza verso le 7.30, senza però andare a controllare. Ha anche precisato, in un secondo momento, di essere stata poi costretta a scrivere sul referto di aver visitato Maradona di primo mattino. Un mistero dunque quello dell'orario del decesso, così come quello delle procedure messe in atto dalle persone che si occupavano negli ultimi giorni della salute.