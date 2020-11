La morte di Diego Armando Maradona manda in lutto un Paese intero, l'Argentina. E nella Juventus c'è un argentino che in bianconero veste il numero 10, lo stesso del Pibe de Oro. Si tratta ovviamente di Paulo Dybala, che ha fatto sentire tutto il suo cordoglio via Instagram. La Joya ha pubblicato un video molto celebre, risalente a un riscaldamento prepartita con il Napoli insieme a Careca. Un saltellìo allegro insieme al suo compagno di reparto brasiliano. Una delle tante bellissime immagini che ci ha lasciato Maradona nella sua vita calcistica.