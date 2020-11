Parte del calcio se ne va, consegnandosi in maniera definitiva alla storia di questo mondo. Oggi è morto Diego Armando Maradona all’età di 60 anni, notizia data inizialmente dal media argentino Clarin, ufficializzata poi dalla Federazione argentina. Il Governo dell’Argentina ha annunciato l’istituzione di tre giorni di lutto nazionale per commemorare El Pibe de Oro. Anche la Uefa ha predisposto il lutto al braccio e un minuto di silenzio su tutti i campi di Champions League ed Europa League, stasera e domani sera. Anche in Serie A ci sarà un minuto di silenzio nel prossimo weekend di campionato.