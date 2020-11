Prima di lanciarsi nel commento alla partita dell'Inter appena persona contro il Real Madrid, nel postpartita Champions di ieri sera Antonio Conte ha espresso un ricordo per Diego Armando Maradona, morto ieri all'età di 60 anni: "Stiamo versando tutti quanti lacrime per la scomparsa di una persona che ha fatto la storia del calcio, e rimarrà per sempre in maniera indelebile nella storia calcistica. Stiamo parlando della poesia di un calciatore, contro cui ho anche avuto il piacere di giocare, di marcarlo. Fatico ancora a credere che non ci sia più".