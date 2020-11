Una foto di gruppo, una foto che racchiude il calcio. Non solo perché c'erano tanti calciatori ed ex calciatori insieme al presidente della Fifa Gianni Infantino, ma anche perché in basso, al centro, c'è Diego Armando Maradona. E accanto a lui, Gigi Buffon. Ecco, quella foto è il modo con cui il portiere della Juventus su Instagram ha voluto salutare il fuoriclasse argentino, scomparso oggi all'età di 60 anni per un arresto respiratorio. Buffon ha associato alla foto un lunghissimo messaggio, da leggere e rileggere. Grazie Diego.