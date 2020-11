Un'esultanza, con la maglia della sua Argentina, che portò sul tetto del mondo. E quel numero 10 sulla schiena che lui ha indossato come nessun altro nella storia del calcio. Questa è la foto di Diego Armando Maradona che Leonardo Bonucci ha pubblicato stasera su Instagram per commemorare il Pibe de Oro, scomparso oggi all'età di 60 anni. Certi giocatori uniscono tutte le fedi e tutti i Paesi, sono un monumento storico a questo magnifico sport. E tutto il mondo del calcio lo sta ricordando. Come scrive Bonucci nel suo post: buon viaggio Diego!