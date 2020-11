Il fair play tra avversari è uno dei valori più alti dello sport. La Juventus ha ricordato Diego Armando Maradona con un gol disumano segnato proprio contro i bianconeri con la maglia del Napoli. Mentre a livello di nazionali, uno degli acerrimi rivali dell'Argentina è il Brasile. La federcalcio brasiliano ha espresso su Twitter il proprio cordoglio per la scomparsa di Maradona. E un giocatore brasiliano della Juve, Arthur, ha ritwittato quel messaggio aggiungendo il suo personale "Riposa in pace". Una morte come quella del Pibe de Oro unisce davvero tutto il mondo.