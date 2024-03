ADDIO JOE BARONE, IL MESSAGGIO DI VLAHOVIC

è scomparso poche ore fa all'Ospedale San Raffaele di Milano in cui era stato ricoverato domenica in seguito ad un infarto. Le sue condizioni sono parse da subito complicate ma è stato comunque sottoposto ad intervento chirurgico per provare a salvarlo, fino alla giornata di oggi in cui è arrivata la notizia che nessuno degli appassionati di calcio avrebbe mai voluto leggere.Il centravanti della Juventus gli ha dedicato una storia tramite il proprio profilo Instagram scrivendo: "Joe ci ha lasciati troppo presto ma quello che ha fatto vivrà per sempre. Grazie di tutto. Un pensiero alla famiglia ed al popolo viola".