Stando a La Nazione, l'improvvisa e prematura scomparsa di Joepotrebbe cambiare anche il destino di Vincenzo. Una settimana fa, in conferenza stampa, l'attuale tecnico viola, accostato di recente anche allaper il post Allegri, aveva fatto capire che il suo ciclo a Firenze fosse sostanzialmente finito e che avrebbe lasciato con forte probabilità laa giugno. La dipartita del dirigente, con cui condivideva giornate intere all'interno del Viola Park, potrebbe però convincerlo a rimanere in riva all'Arno e non abbandonare una famiglia e una squadra distrutte dal dolore.