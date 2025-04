Morte di Papa Francesco: cambia anche il calendario della Juventus Next Gen?

Getty Images

La scomparsa di Papa Francesco ha colpito profondamente anche il mondo dello sport, inclusa la Lega Pro che – come tutte le altre competizioni calcistiche italiane – ha deciso di rinviare a data da destinarsi le partite previste per oggi, lunedì 21 aprile, inclusa dunque quella trae Parma in programma alle 20.45 allo stadio Tardini . A essere coinvolti, per quanto riguarda la, sono tutti i club del, che avrebbero dovuto disputare ben 10 incontri. I vertici della Lega sono già al lavoro per riorganizzare il calendario, cercando di fissare le nuove date in modo da non compromettere l’avvio dei

Morte di Papa Francesco: cambia il calendario della Juventus Next Gen?

Playoff che coinvolgono anche la, che si è già qualificata aritmeticamente sabato sera battendo in casa la Cavese: la seconda squadra bianconera, che chiuderà la propria regular season nel prossimo fine settimana sul campo del Messina, non conosce ancora quella che sarà la sua avversaria, che potrà essere stabilita solo nel momento in cui sarà definitiva la classifica del Girone C.Secondo quanto riferito da Sky, la giornata di giovedì 24 aprile sarebbe al momento l’opzione più concreta per recuperare le partite del Girone B. Le gare, come da prassi, verrebbero suddivise tra il pomeriggio e la sera. Qualora si optasse per questa soluzione, l’ultima giornata di campionato, inizialmente fissata per domenica 27 aprile, verrebbe spostata interamente a lunedì 28 aprile per garantire la contemporaneità dei match. Così facendo, il calendario già stabilito per i Playoff rimarrebbe invariato, con il primo turno che si disputerebbe regolarmente domenica 4 maggio.La Juventus Next Gen, dunque, al momento non dovrebbe essere coinvolta in nessun cambiamento (così come la): le partite del Girone C valide per l'ultima giornata di campionato sono infatti tutte in programma nel pomeriggio di sabato 26 aprile, con fischio d'inizio alle 16.30.