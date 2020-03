Sono passati pochi mesi dalla tragica morte di Kobe Bryant e secondo quanto riporta Marca la moglie si è attivata per cambiare il cavillo del testamento che l'ex campione dei Lakers aveva scritto nel 2003 per tutelare la sua famiglia. Nel testamento, infatti, non compare il nome dell'ultima nata della famiglia, Capri, nata nel giugno del 2019. Da allora Kobe non aveva ritoccato il documento nel quale spartisce la sua fortuna da 550 milioni di dollari. La moglie, con il rappresentate dei Bryant Rob Pelinka sta facendo di tutto affinché venga cambiato il testamento, per rispettare la volontà dell'ex giocatore e aggiungere il nome della nuova arrivata della famiglia che purtroppo non conoscerà mai il papà.