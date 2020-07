La morte di Davide Astori, avvenuta il 4 marzo 2018, è stata uno di quegli eventi che sconvolgono il mondo del calcio nel suo insieme, senza distinzioni di squadra e tifo. E ieri è arrivata una notizia importante riguardo ai procedimenti per far luce sulla scomparsa dell'ex difensore della Fiorentina. Sono state rese note infatti le motivazioni dell'archiviazione del procedimento contro il professor Francesco Stagno, il medico che aveva riconosciuto ad Astori l'idoneità sportiva agonistica: il gip Angela Fantechi, accogliendo la richiesta della Procura di Firenze, ha specificato che nei referti valutati dal prof. Stagno non erano emerse controindicazioni cardiache, e oltretutto quegli esami non erano stati effettuati da Stagno ma da altri colleghi.