Adelio Moro, ex giocatore dell'Atalanta, è stato tra i primi ad accorgersi del talento di Andrea Pirlo. Lo ricorda a Gazzetta: "Dovrei aggiungere anche Roberto Baronio, un altro dei ragazzi che abbiamo lanciato a Brescia con Mircea Lucescu. Credo che la Juve sbaglierebbe a cambiare allenatore. Pirlo, come tutti, ha bisogno di tempo e questa stagione è stata particolare sotto molti aspetti. Lui ha conoscenze di primo livello, sono convinto che nella seconda stagione non sbaglierà alcunché. Il voto? Lui di stima si è dato un 6, io gli darei un 6,5".



PACIFICO - "Non è cambiato mai, è sempre stato un adulto dentro. Io lo feci esordire perché Lucescu era stato esonerato nel 1995, ma con Mircea lavoravamo su di lui da tempo. Il giovedì, nelle partite amichevoli contro squadre dilettantistiche o contro formazioni straniere in ritiro dalle parti del lago, giocava sempre e ci aveva fatto vedere cosa poteva dare. Con la retrocessione in B iniziammo un lavoro di preparazione per la stagione successiva e così entrò al posto di Marco Schenardi a Reggio Emilia".