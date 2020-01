Adelio Moro, ex compagno di squadra di Pietro Anastasi ai tempi dell'Ascoli, racconta l'ex attaccante bianconero a Tuttosport: "Era una guida per noi giovani e aveva portato così tanta energia positiva ed entusiasmo nello spogliatoio che cogliemmo risultati insperati. C'erano lui, Felice Pulici e Scanziani. Erano più esperti di noi e davano spessore allo spogliatoio, ma lui era diverso. Sempre sorridente, sempre pronto a spendere la parola giusta. Mi ricordo che nonostante fosse un campione affermato si fermava sempre dopo l'allenamento per giocare a calcio tennis, fare una gara di punizioni o rigori. Anche solo per dare un consiglio. E poi si andava a cena e lui raccontava delle sue avventure in Nazionale. Noi a bocca aperta ascoltavamo. Poi le vittorie alla Juve, era juventino dentro, non aveva mai scordato la sua squadra. Per me rimane un onore aver giocato insieme a lui ed essere stato suo amico".