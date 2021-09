Luca, sulle pagine di Tuttosport, ha ricordato Francesco Morini: "Per quelli della mia generazione, ormai legati alla memoria della giovinezza con un po’ di nostalgia, Francesco Morini si identifica soprattutto con la Juve autarchica che nel maggio ’77 in pochi giorni vinse la Coppa Uefa (primo trofeo internazionale della storia) e lo scudetto numero 17 soffiato al Toro, soddisfazione oggi inimmaginabile. Resta nel ricordo la memoria dello Stadio San Mames di Bilbao, dove resistemmo agli attacchi dei baschi pur perdendo 2-1. Morini, insieme a Gentile, Scirea, Cuccureddu, con l’aggiunta di Spinosi al posto del centravanti Boninsegna, schierati a protezione di Zoff come un muro invalicabile. E a fine partita, così si usava tra galantuomini, tutti a festeggiare indossando la maglia dell’avversario sconfitto".