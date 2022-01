Un video molto, molto emozionante, quello dedicato a Francesco Morini. L'ultimo saluto di Morgan raccontato da suo figlio Jacopo



"Questo è il primo Natale che passiamo senza nostro padre. Se n’è andato il 31 agosto all’improvviso, troppo presto. Ha giocato d’anticipo, come faceva sul campo. La prima sensazione è che ti lascia un vuoto incolmabile, un silenzio assordante. Poi capisci che ci ha lasciato tantissimo, con due grandi insegnamenti: dare sempre il massimo, come faceva lui sul campo, e portare il buonumore ovunque andasse. Da una parte una grande serietà, dall’altra una capacità di intrattenere e portare i sorrisi. Questi sono i messaggi che io e mio fratello ci portiamo dentro. Papà ci ha lasciato anche un’altra cosa: un messaggio vocale mandato su Whatsapp ad un amico, una settimana prima di andarsene. Ha dell’incredibile, perché sembra fatto da una persona che sa di andarsene, ma mio padre stava benissimo e non poteva immaginare che un infarto se lo sarebbe portato via da lì a poco".