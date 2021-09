Sul Corriere dello Sport in edicola, Roberto Perrone ha ricordato alcune frasi di Francesco Morini, scomparso ieri all'età di 77 anni. In particolare, l'amicizia tra Zoff e 'Morgan': "Quando arrivò Zoff lo misero in stanza con me. Mi ha detto quattro parole in quattro anni, azzerandomi i cromosomi dell’allegria". Morini non ha mai fatto un gol ufficiale, ma aveva un autogol pesante nel palmarés: "Alla Roma? Una sassata. Il portierone mi ha fissato con quella sua espressione rifinita con l’accetta: la prossima volta tira un po’ più piano che forse la prendo".