Moretto - Tonali è in cima alla lista della Juventus: cosa filtra dal Newcastle

Tonali-Juventus, le ultime

Non è un mistero che la Juventus abbia messo nel mirinoper l'estate: il centrocampista italiano che gioca nel Newcastle è un obiettivo primario disuo grande estimatore. Ma qual'è la situazione al momento e soprattutto la posizione del club inglese?La Juventus ha messo in cima ai propri desideri Tonali perché come riferisce Matteo Moretto è ritenuto il profilo da cui ripartire, il profilo simbolo, il giocatore che per personalità, leadership e qualità tecniche è ideale per ripartire.

La posizione del Newcastle su Tonali

Il Newcastle però non ha preso una decisione sul futuro di Tonali perché è concentrato sul finale di stagione, non c'è certezza che possa aprire ad una cessione e nell'eventualità comunque chiederebbe una cifra importante. Si tratta quindi un acquisto complicato per la Juventus perché tutto dipenderà da quale sarà la volontà del club inglese.