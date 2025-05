Moretto - Theo Hernandez-Juventus: rinnovo con il Milan in stand by

Theo Hernandez-Juventus, le ultime

Il rinnovo dicon il"è in stand by". Ne ha parlato sul canale YouTube di Fabrizio Romano il giornalista di Relevo Matteo Moretto, facendo il punto sui tanti casi spinosi di cui dovrà occuparsi nelle prossime settimane il nuovo ds rossonero, che sembra essere stato individuato nell'ex Lazio. Situazione simile quella di Mike Maignan e Christian Pulisic, tutti pilastri del Milan attuale che al momento non sono così sicuri di un posto in squadra anche nella prossima stagione.Il nome di Theo Hernandez è stato accostato nelle scorse ore alla Juventus , a seguito di un'indiscrezione lanciata a TeleLombardia secondo cui il terzino francese potrebbe diventare un'ipotesi per i bianconeri in caso di addio di Andrea Cambiaso. Il giocatore - stando a quanto riferito all'emittente milanese da Matteo Zorloni - ha già espresso il proprio parere favorevole al possibile trasferimento.

Theo Hernandez-Milan, i numeri della stagione