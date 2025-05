Moretto - 'Oggi incontro Napoli-Conte. Filtra ottimismo'

Getty Images

Cresce l’ottimismo in casa Napoli per la permanenza di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Come riportato da Matteo Moretto, nella giornata di oggi si è svolto un incontro tra l’allenatore salentino e il presidente Aurelio De Laurentiis, durante il quale sono stati affrontati temi centrali per il progetto tecnico e societario del club partenopeo.Le sensazioni che emergono dopo il vertice sono positive: il dialogo tra le parti è stato costruttivo e l’idea di proseguire insieme prende sempre più forza. Conte, inizialmente considerato vicino all’addio, sta riflettendo sulla proposta del Napoli, che lo considera centrale nel progetto sportivo.

Secondo quanto riferito da Moretto, nei prossimi giorni sono previsti nuovi colloqui per definire i dettagli e cercare di arrivare a una decisione definitiva. De Laurentiis ha ribadito la sua volontà di trattenere Conte, mettendo sul piatto garanzie tecniche e un ruolo da protagonista assoluto nella pianificazione della squadra.