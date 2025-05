Redazione Calciomercato

Moretto - Alfonso Montero sulla lista di diversi club: le ultime sul suo futuro

4 minuti fa



Il futuro di Alfonso Montero, difensore della Juventus Primavera, è incerto. Il figlio d'arte, classe 2007 tra i migliori prospetti al mondo nel suo ruolo, è sulla lista di diverse squadre italiane e spagnole. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, infatti, il difensore bianconero è sul mercato e dunque molti club lo mettono nel mirino.



Il contratto di Montero scade nel 2026, e il difensore non è stato convocato per la trasferta di Verona: dopo un ottimo Sudamericano giocato con l'Uruguay Under 20, il classe 2007 ha trovato sempre meno spazio nella Primavera di Magnanelli, e dunque il suo futuro resta incerto.