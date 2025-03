Moretto - La permanenza di Conceicao alla Juventus non è sicura: c'entra anche Thiago Motta

Conceicao-Juventus: permanenza non sicura, le ultime

In casaè una situazione di stand-by generale perché ci sono da valutare tanti aspetti di campo e non solo. Quale direzione sarà presa lo si deciderà solamente al termine del campionato, quando il club avrà il quadro della situazione più definitivo. E per questo rimangono al momento incerte le situazioni anche di alcuni giocatori come ad esempioL'esterno portoghese è arrivato alla Juventus l'estate scorsa. Nell'accordo nessun diritto o obbligo di riscatto. C'è una clausola di 30 milioni però che la Juve (e gli altri club) possono pagare per averlo a titolo definitivo. Se fino a poco tempo fa la permanenza del giocatore sembrava molto probabile, adesso non è più così sicuro.

Di questo ne ha parlato Matteo Moretto, spiegando la situazione: "Il futuro di Conceicao alla Juventus non è garantito al 100%, ci sono stati dei contatti molto positivi tra il club e Jorge Mendes, l'agente del giocatoreBisognerà capire il futuro di Thiago Motta ad esempio, che molto probabilmente lascerà la Juve ed inciderà sul futuro di Conceicao. Ma anche il raggiungimento del quarto posto perché cambia dal punto di vista del budget e anche per la volontà del ragazzo. Non è sicuro che resti".